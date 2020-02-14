وزير المياه الإثيوبي: اتفاقية سد النهضة بحاجة لمزيد من العمل حتى الانتهاء منها بنهاية الشهر

قال وزير المياه الإثيوبي، سيلشي بيكلي، إن اجتماع واشنطن حول سد النهضة استعرض التقدم المحرز في القضايا الفنية والمواد القانونية.

وكتب بيكلي، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر اليوم الجمعة: "تم إحراز تقدم ، لكن الاتفاقية لا تزال بحاجة إلى مزيد من العمل حتى يتم الانتهاء منها بحلول نهاية هذا الشهر".

ونوَّه إلى أن وزارتي المياه والخارجية الإثيوبيتين ستجريان "مشاورات وطنية مع المؤسسات ذات الصلة والمهنيين والمواطنين المعنيين في الأسبوع القادم لبناء توافق في الآراء بشأن النتائج والمضي قدما".

كان البيان المشترك الصادر عن وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا عقب الاجتماعات، التي عقدت يومي 12 و13 فبراير في العاصمة الأمريكية واشنطن، قد أشار إلى "موافقة الولايات المتحدة، بدعم فني من البنك الدولي، على تسهيل إعداد الاتفاقية النهائية لينظر فيها الوزراء ورؤساء الدول من أجل إبرامها".

ونوه البيان إلى أن الوزراء استعرضوا خلال الاجتماع التقدم الذي أحرزته فرقهم الفنية والقانونية واستمروا في مناقشاتهم حول القضايا المتبقية اللازمة للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وجدد وزراء الخارجية والري تأكيد أهمية التعاون عبر الحدود في تنمية النيل الأزرق لتحسين حياة شعب مصر وإثيوبيا والسودان، والتزامهم المشترك بإبرام اتفاق.