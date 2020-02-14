احتجاجات السكان الأصليين تغلق شبكة السكك الحديدية في كندا

اضطرت كبرى شركات تشغيل السكك الحديدية للشحن والركاب في كندا إلى إيقاف الخدمة في أجزاء كبيرة من شبكتها يوم الخميس وسط احتجاجات السكان الأصليين المستمرة دعما لمجتمع صغير منهم في كولومبيا البريطانية يكافحون ضد إنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي عبر أراضيهم التقليدبة.

وقال المسؤولون في "فيا ريل" إنه "ليس لديهم خيار آخر" سوى إلغاء جميع خدمات الركاب مؤقتًا على مستوى البلاد، بما في ذلك الخدمة عبر ممر تورنتو-أوتاوا-مونتريال، الأكثر ازدحامًا في البلاد.

وأعلنت شركة "سي إن ريل"، أكبر شركة للسكك الحديدية في كندا، يوم الخميس أنها "اضطرت إلى الشروع في عملية إغلاق منضبطة وتدريجية لعملياتها في شرق كندا".

وتعهد متظاهرون من الموهوك في أونتاريو بالإبقاء على حصارهم لخط السكك الحديدية التابع لـ"سي إن " الذي يمر عبر أراضيهم حتى تغادر قوات الشرطة الاتحادية أراضي /ويت سويت ين/ التقليدية في شمالي كولومبيا البريطانية.