وزيرا دفاع ألمانيا والولايات المتحدة يؤكدان ضرورة مواصلة مكافحة داعش

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور ونظيرها الأمريكي مارك إسبر، ضرورة مواصلة مكافحة تنظيم داعش.

وأجرى الوزيران محادثات حول الوضع في العراق وفي سوريا، وذلك قبل انعقاد اجتماع للتحالف الدولي لمكافحة داعش على هامش مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، حسبما ذكرت مصادر من الوفود.

وبحسب البيانات، دارت المحادثات أيضا حول التطورات في أفغانستان والعلاقة مع روسيا والمناورة العسكرية الكبيرة "دفيندر 2020".

ومن المقرر أن يجري وزراء دفاع الدول المحورية المشاركة في التحالف الدولي لمكافحة داعش اليوم مشاورات حول مواصلة المهمة المشتركة. ودعا إلى هذا الاجتماع كرامب-كارنباور وإسبر.

ومن المنتظر أن يدور الاجتماع حول المهمة العسكرية الدولية في العراق على وجه الخصوص.

وتعرضت هذه المهمة لضغوط بعدما اغتالت الولايات المتحدة مطلع هذا العام قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، غسان سليماني، في بغداد عبر هجوم بطائرة مسيرة.

وردت إيران على ذلك بهجمات بصواريخ على أهداف أمريكية في العراق.

وطالب البرلمان العراقي في أعقاب ذلك بسحب القوات الأجنبية من البلاد، إلا أن الحكومة العراقية ألمحت إلى ضرورة مواصلة المكافحة المشتركة ضد داعش.