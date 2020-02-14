 بن شرقي يقتل أحلام الترجي بهدف ثالث للزمالك بالسوبر الإفريقي - بوابة الشروق
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بن شرقي يقتل أحلام الترجي بهدف ثالث للزمالك بالسوبر الإفريقي

محمود عيسى
نشر فى : الجمعة 14 فبراير 2020 - 7:53 م | آخر تحديث : الجمعة 14 فبراير 2020 - 7:58 م

ضاعف النجم المغربي أشرف بن شرقي تقدم الزمالك على الترجي التونسي بهدف ثالث، لتصبح النتيجة 3 – 1 للأبيض في مباراة السوبر الإفريقي التي تجمع الفريقين على ستاد الغرافة القطري.

وتقدم يوسف أوباما بهدف أول للزمالك بالدقيقة الثانية من زمن الشوط الأول من ضربة رأسية قوية سكنت شباك الحارس معز بن شريفية.

وجاء هدف التعادل للترجي التونسي من ركلة جزاء في الدقيقة 53، بعدما قرر الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز اللجوء لتقنية "الفار" بعد أن لمست الكرة يد مدافع الزمالك محمود الونش داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 58 سجل أشرف بن شرقي الهدف الثاني للزمالك بعدما صوب الكرة أقصى يسار حارس الترجي.

وقبل نهاية المباراة، عاد أشرف بن شرقي ليتقل أحلام الترجي بهدف ثالث من انفراد تام، بعدما أسكن الكرة بطريقة رائعة في شباك حارس الفريق التونسي معز بن شريفية.


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