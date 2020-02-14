العراق والكويت يبحثان مخرجات والتزامات مؤتمر إعادة إعمار العراق

بحث وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، مع نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح متابعة مخرجات والتزامات مؤتمر إعادة إعمار العراق.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية اليوم /الجمعة/ - أن الجانبين بحثا على هامش مشاركتهما في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن الدولي، سبل الارتقاء بآفاق التعاون الثنائي ولاسيما في الجانب الأمني.

وأوضح البيان، أن الجانبين بحثا أيضاً أهمية تطوير التعاون في مجال التجارة والاستثمار، وتشجيع المستثمرين الكويتيين على الاستثمار في العراق وخصوصا متابعة مخرجات والتزامات مؤتمر إعادة إعمار العراق، وتحقيق المزيد من الانفتاح الاقتصادي، بالإضافة إلى العمل تصفير كافة النقاط الخلافية بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين.

وأعرب وزير الخارجية العراقي، عن اهتمام بلاده بملف الأسرى والمفقودين الكويتيين.

يشار إلى أن مدينة ميونخ الألمانية ستضيف خلال الفترة من 14 وحتى 16 من فبراير الجاري، أعمال مؤتمر "ميونخ الأمني" في دورته الـ"56"، بمشاركة عدد من زعماء الدول ورؤساء الحكومات،لبحث التهديدات المحدقة بالسلم العالمي، ومناقشة تغير موازين القوة في العالم،بمشاركة أكثر من خمسمائة من صانعي القرار وشخصيات رفيعة المستوى حيث يناقش المشاركون في المؤتمر الأزمات الحالية والتحديات الأمنية المستقبلية.