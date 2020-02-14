«كاس» تلغي عقوبة الإيقاف على السباح البرازيلي سانتوس

ذكرت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) اليوم الجمعة أنها ألغت إيقاف السباح البرازيلي جابريل سانتوس لمدة عام بسبب تعاطي المنشطات، وهي العقوبة التي تم توقيعها من قبل الاتحاد الدولي للسباحة.

وكان سانتوس، الحاصل على الميدالية الفضية في سباق التتابع ببطولة العالم 2017، سقط في اختبار المنشطات الذي خضع له في مايو 2019 حيث جاءت نتيجة العينة إيجابية لمادة كلوستيبول.

وادعى السباح أن تلوثا أنتج عنه سقوطه في اختبار المنشطات، وذلك من خلال تبادل المناشف والمنتجات مع أحد أفراد العائلة الذي تم وصف ماد كلوستيبول له، ولكن الاتحاد الدولي للسباحة عاقبه بالإيقاف لمدة عام من 20 يوليو 2019.

واستأنف سانتوس ضد العقوبة في المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي والتي ألغت العقوبة لأن " في مثل ظروف هذه القضية، لا ينبغي أن نرجع أي خطأ أو إهمال إلى اللاعب" لكون اختباره جاء إيجابيا.