محافظ اﻹسكندرية: افتتاح العديد من المشروعات القومية خلال الفترة المقبلة

أكد محافظ اﻹسكندرية محمد الشريف، أن الفترة القادمة ستشهد طفرة كبيرة بالمحافظة من خلال افتتاح المشروعات القومية، التي ستنعكس على توفير كافة الخدمات الاساسية التي يحتاجها المواطن، فضلا عن علاج كافة المشكلات التي يعاني منها مواطنو الإسكندرية.

وأوضح الشريف - خلال الجولة التفقدية التي قام بها اليوم الجمعة، بمنطقة العصافرة بشرق المدينة - أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يولي اهتمامًا كبيرًا بمحافظة الإسكندرية ويحرص على إحداث نقلة نوعية في كافة الخدمات التي يتم تقديمها للمواطن.

وقال محافظ اﻹسكندرية إنه يسعى من خلال تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، إلى حل كافة مشاكل المواطنين تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن محافظة الإسكندرية بابها مفتوح لتلقي كافة الشكاوى من خلال المنظومة ، قائلاً : "لن أسمح بأي تقصير مع المواطن فمكتبي مفتوح للجميع ، وسأحاسب أي مقصر في الحال".

كما استمع محافظ الإسكندرية، خلال جلوسه على أحد مقاهي منطقة العصافرة قبلي، لمطالب وشكاوي أهالي المنطقة، والتي كانت أهمها رصف شوارع المنطقة المختلفة والإنارة بها، وشبكة الصرف الصحي وتراكم مياه الأمطار، فضلاً عن مشكلات التموين والمخابز، ومنظومة القمامة والمخلفات، وغيرها من المشكلات، حيث أعلن المحافظ عن تطوير المنطقة بالكامل خلال عام.

حضر الجولة التفقدية اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة ، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد ، وجميع الجهات التنفيذية من المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق والغاز والحي.