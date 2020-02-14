الاتحاد الجزائري يدعم اقتراح إنفانتينو لإقامة كأس أمم أفريقيا كل 4 سنوات

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، مساء الخميس، دعمه لاقتراح جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، بإقامة بطولة كأس أمم أفريقيا كل 4 سنوات.

وقال خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري إنه يساند إقامة بطولة "الكان" كل 4 سنوات شريطة إعداد دفتر أعباء أكثر صرامة، ويستجيب لتطلعات الجماهير الأفريقية والبلد المنظم على السواء.

وأوضح زطشي، في تصريح للقناة الإعلامية للاتحاد الجزائري، إن النموذج الحالي (تنظيم الكان كل سنتين) أثبت محدوديته ويعتبر فشلا لهذه البطولة، لأنه يتسبب بخسائر مالية كبيرة للبلد المنظم نظير غياب الجماهير عن أغلبية مباريات البطولة باستثناء تلك التي يكون فيها منتخبه طرفا فيها.

وأضاف "أنا مع تنظيم الكان كل 4 سنوات لكن مع التنفيذ الصارم لدفتر الأعباء الذي يجب أن يتضمن بندا يلزم البلد المنظم بضمان تنقل الجماهير من مختلف الدول الأفريقية وحتى من الدول القريبة من القارة السمراء بمبالغ مدروسة، لضمان نجاح هذه البطولة جماهيريا واقتصاديا".

وتابع "يجب أن نجعل من كأس أمم أفريقيا الحدث الكروي الأبرز في العالم، وهذا يعني أن تنظيمها لا يجب أن يقام في نفس سنة تنظيم المونديال أو اليورو. هكذا سيضمن الكاف تحصيل الكثير من الأموال من جهة، ومن جهة أخرى سيتيح أمام الدول الراغبة في تنظيم الكان متسع من الوقت لتجهيز ملاعبها وبناها التحتية".

كان إنفانتينو، اقترح في كلمته خلال ندوة تنمية المنافسات والبنيات التحية في أفريقيا التي نظمها الفيفا بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي (كاف) في الأول من فبراير الحالي بمدينة سلا المغربية، إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا كل أربعة أعوام بدلا من إقامتها كل عامين، بالإضافة إلى تأسيس بطولة احترافية تضم 20 من خيرة الأندية القارية لمنافسة البطولات الكبرى العالمية.

ولم يخف إنفانتينو، انزعاجه من تراجع مستوى الكرة الأفريقية في السنوات الأخيرة، رغم وجود المواهب والشغف والحديث المتكرر عن تطوير الكرة في القارة السمراء.