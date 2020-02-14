فوز باهت لسوسييداد على ميرانديس في ذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا

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حقق ريال سوسييداد فوزا باهتا 2 / 1 على ضيفه ميرانديس اليوم الخميس في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وتقدم سوسييداد مبكرا في الدقيقة التاسعة عبر لاعبه ميكيل أويارزابال من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة، لكن ماتيوس أياس أدرك التعادل لميرانديس في الدقيقة 39.

ولم يهنأ ميرانديس بتعادله كثيرا، بعدما أحرز النجم النرويجي مارتن أوديجارد الهدف الثاني لسوسييداد في الدقيقة 42.

بتلك النتيجة، تأجل حسم التأهل للمباراة النهائية إلى مباراة العودة التي ستقام على ملعب ميرانديس في الرابع من مارس المقبل.

ويكفي سوسييداد التعادل بأي نتيجة من أجل الصعود للنهائي، فيما يتعين على ميرانديس، الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الإسباني، الفوز 1 / صفر على الأقل لمواصلة مغامرته في المسابقة.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في النهائي مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين أتلتيك بلباو وغرناطة.