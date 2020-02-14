ميار شريف تودع منافسات فردي بطولة «زيد الدولية» لتنس السيدات

فشلت ميار شريف لاعبة منتخب مصر في منافسات الفردي وودعت منافسات بطولة زيد الدولية للتنس للسيدات البالغ مجموع جوائزها 100 الف دولار والمقامة حاليا بمجمع ملاعب تنس زيد بمدينة 6 اكتوبر .

وخسرت ميار شريف في دور الستة عشر أمام المصنفة الخامسة للبطولة اليابانية كورمي نارا بنتيجة 6/3 و6/3 بعد مباراة استغرقت ساعة و58 دقيقة لتودع ميار بذلك منافسات الفردي بطولة زيد الدولية للتنس للسيدات .

بينما نجحت ميار شريف فى منافسات الزوجي وتأهلت مع زميلتها الهولندية ارنشا روس إلى المربع الذهبي بالبطولة ذاتها وذلك اثر التغلب على الثنائى الألمانى الصربي انا تسايا وديانا رادونوفيتش 7/6 و6/3 .

فى الوقت نفسه واصلت النجمات المصنفات مشوارهن بنجاح فى البطولة حيث صعد الكبار الى دور الثمانية وتفوقت المصنفة الاولى الهولندية ارانشا روس بالفوز على الاسبانية ديل المو 6/صفر و6/1 فى مباراة لم تستغرق سوى ساعة و9 دقائق .

وفازت المصنفة الثانية الاسبانية اليونا على اللاعبة الجورجية ايكاترينى 6/2 و6/4 والمصنفة الثالثة البلجيكية كاميلا على التشيكية ليندا 6/ صفر و7/5 والمصنفة الرابعة الاوكرانية ليزا سورينكو على الهولندية ليسلى 6/2 و6/2 والمصنفة السادسة الاسبانية لارا والمصنفة السابعة الايطالية مارتينا على الالمانية انا 6/ صفر و6/3 بينما مازالت مغامرة الروسية القادمة من الادوار التمهيدية انستاسيا مستمرة بعد تغلبها على الكرواتية تريزا فى مباراة مارثونية استمرت ثلاث ساعات كاملة 6/1 و5/7 و7/5 لتصعد الى دور الثمانية مع الكبار .

وتقام غدا الجمعه منافسات دور الثمانية حيث تلتقى كل من ارانشا مع كورمى وسورينكو مع لارا وانستاسيا مع كاميلا ومارتينا مع اليونا .