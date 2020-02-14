 ميار شريف تودع منافسات فردي بطولة «زيد الدولية» لتنس السيدات - بوابة الشروق
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ميار شريف تودع منافسات فردي بطولة «زيد الدولية» لتنس السيدات

محمد زاهر
نشر فى : الجمعة 14 فبراير 2020 - 12:08 ص | آخر تحديث : الجمعة 14 فبراير 2020 - 12:08 ص

فشلت ميار شريف لاعبة منتخب مصر في منافسات الفردي وودعت منافسات بطولة زيد الدولية للتنس للسيدات البالغ مجموع جوائزها 100 الف دولار والمقامة حاليا بمجمع ملاعب تنس زيد بمدينة 6 اكتوبر .

وخسرت ميار شريف في دور الستة عشر أمام المصنفة الخامسة للبطولة اليابانية كورمي نارا بنتيجة 6/3 و6/3 بعد مباراة استغرقت ساعة و58 دقيقة  لتودع ميار بذلك منافسات الفردي بطولة زيد الدولية للتنس للسيدات .

بينما نجحت ميار شريف فى منافسات الزوجي وتأهلت مع زميلتها الهولندية ارنشا روس إلى المربع الذهبي بالبطولة ذاتها وذلك اثر التغلب على الثنائى الألمانى الصربي انا تسايا وديانا رادونوفيتش 7/6 و6/3 .

فى الوقت نفسه واصلت النجمات المصنفات مشوارهن بنجاح فى البطولة حيث صعد الكبار الى دور الثمانية وتفوقت المصنفة الاولى الهولندية ارانشا روس بالفوز على الاسبانية ديل المو 6/صفر و6/1 فى مباراة لم تستغرق سوى ساعة و9 دقائق .

وفازت المصنفة الثانية الاسبانية اليونا على اللاعبة الجورجية ايكاترينى 6/2 و6/4 والمصنفة الثالثة البلجيكية كاميلا على التشيكية ليندا 6/ صفر و7/5 والمصنفة الرابعة الاوكرانية ليزا سورينكو على الهولندية ليسلى 6/2 و6/2 والمصنفة السادسة الاسبانية لارا والمصنفة السابعة الايطالية مارتينا على الالمانية انا 6/ صفر و6/3 بينما مازالت مغامرة الروسية القادمة من الادوار التمهيدية انستاسيا مستمرة بعد تغلبها على الكرواتية تريزا فى مباراة مارثونية استمرت ثلاث ساعات كاملة 6/1 و5/7 و7/5 لتصعد الى دور الثمانية مع الكبار .

وتقام غدا الجمعه منافسات دور الثمانية حيث تلتقى كل من ارانشا مع كورمى وسورينكو مع لارا وانستاسيا مع كاميلا ومارتينا مع اليونا .


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