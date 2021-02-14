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الصحة السعودية: وضع إصابات كورونا الحالي لا يستدعي إجراءات أكثر صرامة

رويترز
نشر في: الأحد 14 فبراير 2021 - 6:21 ص | آخر تحديث: الأحد 14 فبراير 2021 - 6:21 ص

قال وكيل وزارة الصحة السعودية هاني جوخدار إن الوضع الحالي لإصابات كورونا في المملكة لا يتطلب إجراءات أشد مما اتخذ.

وقال: "سيتم فرض إجراءات مشددة في حال تسجيل زيادة مستمرة في الإصابات بنسبة من 5 إلى 10%"، مضيفا أن "الزيادة اليومية بشكل مستقر هي ما يقلقنا".

وتابع: "ندعو الجميع للحرص على عدم نقل العدوى لأماكن التجمعات العائلية والتقيد بالإجراءات الوقائية، إذ إن العدد الأكبر من حالات الإصابة اليومية في الوقت الحالي محليا وعالميا مرتبط بالتجمعات المنزلية".

وتطرق لآخر تطورات لقاحات كورونا وقال إنه "سيتم إعادة جدولة المستفيدين من الجرعة الثانية خلال الأسبوع القادم وخلال الثلاثة أشهر المقبلة ستغطي الجرعات نسبة كبيرة من سكان المملكة".

وسجلت السعودية اليوم السبت أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6428.

فيما أحصت 337 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 372 ألفا و410 حالات.

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