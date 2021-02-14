أمين سر القوى العاملة بالنواب: نعيد النظر في تعديل قانون الخدمة المدنية لصالح المنتدبين

قال النائب عبدالفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون الخدمة المدنية في مادته الـ 33 يقضي بأنه يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة آخرى ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه في ذات الوحدة التي يعمل بها أو بوحدة آخرى إذا كانت حاجة العمل بالوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية «DMC»، مساء السبت، أن اللائحة التنفيذية تحدد قواعد الندب ألا تزيد مدته عن 4 سنوات، فضلًا عن أنها أفضت بأن يخضع الموظف المنتدب إداريًا للجهة المنتدب إليها والتي تشرف عليه، إضافة إلا أنه لا يجوز ندبه لأكثر من وحدة طوال فترة الندب.

وأوضح أن المادة الـ 14 من اللائحة التننفيذية تقضي بأنه ينتهي الندب بانتهاء مدته، فضلًا عن أنه يجوز للجهة المنتدب إليها أو منها الموظف إنهاء الندب في أي وقت شرط إخطاره قبل انتهاء المدة بشهر على الأقل.

وذكر أن الجهة المنتدب إليها تلتزم بدفع الاشتراكات الخاصة بالتأمين، مفيدًا بأن المادة 122 تقول بأنه عند إعادة أحد الموظفين من الجهة المنتدب إليها تبقى وظيفته الأصلية أو يحصل على الأعلى إذا كانت الأصلية شاغرة.

ونوه إلى أن هناك بعض المشكلات في مواد القانون والتي بحاجة إلى إعادة النظر فيها، موضحًا أن الجهات الإدارية ملتزمة بتطبيقها على الرغم من وقوع الضرر على الموظفين.

وأكد أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه سيتم إعادة النظر بجدية في تعديل تلك المواد والعمل لصالح الموظفين المنتدبين.



