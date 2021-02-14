البابا تواضروس يشهد احتفال كنيسة العذراء والأنبا موسى بالإسكندرية

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، احتفالًا أقامته كنيسة السيدة العذراء والقديس القوي أنبا موسى بالمنشية اليوم الأحد حفل تدشين كنيستها الرئيسة، عقب القداس الإلهي الذي تلا صلوات التدشين.

وتضمنت فقرات الاحتفال كلمات لقداسة البابا ونيافة الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية وأحد الآباء الكهنة الذين خدموا بالكنيسة المدشنة منذ بدء الخدمة بها، بالإضافة إلى فيلم وثائقي عن الكنيسة وعرض لفريق الكورال بها، كما قام قداسة البابا بتوزيع عدد من الهدايا التذكارية والتقاط بعض الصور التذكارية مع شعب وأراخنة الكنيسة.