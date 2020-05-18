أعلنت دائرة الجمارك بإمارة دبي أن قيمة تجارة دبي الخارجية مع بريطانيا خلال العام الماضي بلغت 21.5 مليار درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم).

وأوضحت أن التبادل التجاري بين الجانبين توزع بين 16.3 مليار درهم واردات، و 1.6 مليار درهم صادرات، و3.6 مليار درهم إعادة تصدير، وفق نتائج أولية للعام 2020.

واجتمع مسؤولون بدائرة جمارك دبي ونظيرتها البريطانية، عبر تقنية الاتصال المرئي، لبحث إجراءات السفر والتجارة، والتعاون الأمني، بعد تطبيق "البريكست".

وقال أحمد محبوب المدير العام لجمارك دبي، إن الدائرة ستضع كل خبراتها وستقدم الدعم اللازم للتجار والمستثمرين البريطانيين، لتذليل أي صعوبات قد تطرأ بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والعمل على احتواء أي متغيرات قد تلحق بمختلف القطاعات التجارية، بين الجانبين.