تبعات جائحة كورونا تحرم السريلانكيين من عنصر أساسي بعدة أطباق محلية

اضطرت دولة سريلانكا، على إثر جائحة كورونا وما تبعها من أزمة اقتصادية، لإيقاف الكثير من الواردات؛ حفاظا على العملة الصعبة من التسرب خارج البلاد، وتضمنت قائمة الممنوعات عددا من السلع ذات الأهمية كالسيارات والبلاط، وضمت القائمة أيضا سلعا تبدو أقل تواضعا، ولكن أثرها كان حادا على المواطنين وهي الكركم.



بحسب "فرانس برس"، لا تنتج سريلانكا سوى خُمس حاجتها من الكركم، التي تبلغ 7500 طن سنويا، والتى تم إيقاف استيرادها من دولة الهند المجاورة.



وأدى إيقاف استيراد الكركم، الذي يدخل في صناعة الكثير من الأطباق المحلية، لتضاعف سعره 20 مرة ليبلغ سعر الكيلو منه نحو 50 دولارا، ما يعادل ربع رواتب الكثير من السرلنكيين.



وشهدت البلاد، على إثر ذلك، الكثير من عمليات التهريب لأطنان الكركم عبر الحدود، أكبرها عملية تهريب 25 طن كركم مموهة في مستوعبات للبصل.



ويذكر أن الحكومة السريلانكية مديونة بدين داخلي يبلغ 4.5 مليار دولار، كما تسببت الجائحة بتراجع اقتصادها بـ3.5%.



وتسبب منع الواردات بأزمات أخرى في البلاد كتضاعف أسعار السيارات وانهيار سوق السيارات المستعملة وتضرر سائقى الأجرة لشحقطع غيار السيارات بينما استفاد قطاع بيع البلاط والذى شهد ارتفاعا في البورصة بـ5 مرات في نصف عام فقط.





