الحوثيون: وقف إطلاق المسيرات والصواريخ باتجاه السعودية مقابل إنهاء غارات التحالف العربي

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عرض القيادي في حركة "أنصار الله" الحوثية، محمد علي الحوثي، أن الحركة حاضرة لوقف الطيران المسير والصواريخ باتجاه السعودية، شرط إيقاف التحالف العربي القصف على اليمن.

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، كتب الحوثي: "نحن من ندعو للسلام وقدمنا لأجله حلولا كثيرة، ولكن الحاصل حتى الآن أن القصف بالطيران الأمريكي والبريطاني والأوروبي مستمر والمعارك مستمرة".

وأضاف: "إيقاف القصف مقابل القصف فنحن حاضرون إن وجدت الجدية كنقطة أولى..نوقف الطيران المسير والصواريخ بإيقاف دول العدوان قصفها بالطيران على المحافظات والجبهات".