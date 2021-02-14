روسيا: تراجع حصيلة الإصابات اليومية لفيروس كورونا لأول مرة منذ أكتوبر الماضي

أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأحد، تراجع حصيلة الإصابات اليومية لأول مرة منذ منتصف أكتوبر الماضي إلى نحو 14 ألف حالة، فيما تجاوز إجمالي عدد الوفيات جراء العدوى الـ80 ألفا.

وذكرت الغرفة -حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- أنه تم رصد 14185 إصابة جديدة بالوباء مقابل 14861 إصابة في اليوم السابق، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 15 أكتوبر الماضي.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (1559 حالة)، وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورج (1099 حالة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 11.2% من المرضى الجدد.

وسجلت روسيا منذ بداية العام الجاري تراجعا تدريجيا ملحوظا في وتيرة تفشي كورونا، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر الماضي باستخدام لقاح "سبوتنيك V" محلي الصنع.