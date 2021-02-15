 سفاجا تستكمل مشروع حصر الأراضي الفضاء ووضع لافتات لمنع التعدي عليها - بوابة الشروق
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سفاجا تستكمل مشروع حصر الأراضي الفضاء ووضع لافتات لمنع التعدي عليها

حصر الأراضي الفضاء ووضع لافتات لمنع التعدي عليها
حصر الأراضي الفضاء ووضع لافتات لمنع التعدي عليها
كمال رشاد
نشر في: الأحد 14 فبراير 2021 - 11:59 م | آخر تحديث: الأحد 14 فبراير 2021 - 11:59 م
أكدت هدي المغربي رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، على استكمال مشروع حصر الأراضي الفضاء على مستوي المدينة تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وأوضحت رئيس المدينة، أنه تم تشكيل لجنة من الإدارات المختصة لمراجعة الأراضي غير المستغلة، والفضاء، وكلفت إدارة الشئون الإدارية بتثبيت لافتات عليها؛ لتوضيح هويتها وعدم السماح بالتعدي عليها من قبل المواطنين أو استغلالها في التشوينات.

وأضافت المغربي أن تلك الإجراءات تأتي بهدف وضع تصور لتعظيم الإستفادة منها، بما يحقق النفع العام وحسن استغلال موارد الدولة، على أن تتولى لجنة تنظيم التصرف في أصول الدولة اعداد قاعدة البيانات وتحديد أولويات البيع طبقا للتوزيع الجغرافي والتحليلات المكانية.

واشارت رئيس المدينة إلي أن عملية توزيع أو طرح تلك الأراضي سوف يتم طبقًا للقوانين واللوائح المنظمه لهذا الشأن، تحقيقًا للشفافية للحصول على افضل عائد من أصول الدولة.

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