مديرة صندوق النقد الدولي لنساء العالم: آمنوا بأنفسكن وأفعلن ما بوسعكن للمساهمة في المجتمع

علقت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، على الصعوبات والتحديات التي واجهتها كإمرأة مع توليها المنصب قبيل جائحة كورونا، قائلة : «كونى إمرأه كان عائقًا يجب التغلب عليه خاصة فى الثمانينيات والتسعينيات خاصة أنني أنحدر من دولة صغيرة وشيوعية سابقاً حيث مثل ذلك الجزء الأكبر في حياتي المهنية».

وتابعت خلال لقاء عبر تطبيق «ZOOM» لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON E»،: «كنت محظوظه جداً أننى أتيت إلى صندوق النقد الدولي بعد كريستين لاجارد التي كسرت مفهوم السقف الزجاجي للنساء فلم أحلم أو أتخيل يومًا وأنا صغيرة أنني سأصل إلى قمة صندوق النقد الدولي»، معقبة: «أقرص نفسي كثيرًا للتأكد من أنني وصلت لهذا المكان في التاريخ».

وقالت إن وجودها في هذا المكان والمنصب يعني لكل النساء إن السماء هي السقف، موجهة نصيحة لنساء العالم «ليكن هدفكن تحقيق إمكانياتكن في أي مكان فأنا أنظر لما وصلت إليه بمسئولية كبيرة أمام نساء العالم و البلغاريات علي الأخص».

واستطردت: «كنت محظوظة جدًا لأننى نشأت في عائلة يملؤها الحب فوالدتي ووالدي وأخي وأنا حظينا برفاهية السلام والسعادة ولم نكن أغنياء فأبي لم يفرق أبداً في المعاملة بيني وبين أخي حيث أن عدم التفرقة بيني وبين أخي أعطاني الثقة كفتاة لأتعلم واستغل إمكانياتي».

وذكرت مديرة الصندوق البلغارية، أن رجلين لعبا دوراً هاماً في حياتها متابعة: «زوجي دعمني وأخذ على عاتقه العديد من المسؤوليات بشأن ابنتنا حيث ساعدني زوجي لكي أتمكن من الوصول إلى ما أنا عليه اليوم بالإضافة للرجل الثاني وهو الرئيس السابق للبنك الدولي جيمس وولفنسون، الذي ألهمني للتفكير في عالم خالٍ من الفقر حيث استطاع فتح طريق لي للترقى في البنك».

وأعربت عن امتنانها لكل من ساعدها ولوالدتها، ذاكرة «أشعر بالامتنان لكل من ساعدني لكي أكون ما أنا عليه الأن وكلمة عرفان لوالدتي بسبب تفاؤلها الدائم وطاقتها الإيجابية حيث أن الابتسامه الموجودة علي وجهي اليوم أخذتها من أمي الرائعة».

واستكملت: «أريد لابنتي ولحفيدتي أن يتم معاملتهما بمساواة بين الجنسين لأني أشعر بمسئولية تجاه تمكين النساء وخاصة في صندوق النقد فالوصول للمساواة بين الجنسين قد يستغرق ١٣٠عاما إذا لم تساعد نساء مثلي في فتح الطريق أمام الأخريات وأنا لدي شعور بأن هذا العالم غني لأنه متنوع».

وأردفت: «إذا أردنا التغلب على جراح هذه الجائحة علينا الاستثمار في البشر حيث أن علينا علينا التأكد من قدرة الرجال والنساء للوصول للتمويل والتعليم وإتاحته الفرص فالعمل لتمكين البشر سيجعل الفقر أمراً من الماضي»، مؤكدة أنها ستستمر في الصفوف الأمامية للقتال من أجل تمكين البشر وفتح الفرض للجميع.

واختتمت : «رسالتي للفتيات آمنوا بأنفسكن وأفعلن كل ما بوسعكن للمساهمة في المجتمع حيث أن إتاحة الفرص للجميع هو الدرس الأهم الذي تعلمته في كفاحي ضد الفقر».