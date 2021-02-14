 وزير الشباب والرياضة: مباراة أخلاقنا تستهدف إعادة القيم الفاضلة للمجتمع المصري - بوابة الشروق
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وزير الشباب والرياضة: مباراة أخلاقنا تستهدف إعادة القيم الفاضلة للمجتمع المصري

نور رشوان
نشر في: الأحد 14 فبراير 2021 - 2:53 م | آخر تحديث: الأحد 14 فبراير 2021 - 2:53 م
شدد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أهمية مبادرة «أخلاقنا»، التي أعلن عن إطلاقها اليوم، مشيرًا إلى أنها تستهدف إعادة القيم الفاضلة للمجتمع المصري.

وقال صبحي، في تصريحات لبرنامج «غرفة الأخبار»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، إن إطلاق هذه المبادرة يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالإنسان المصري.

وأضاف أن بناء الإنسان يأتي على رأس أولوليات الدولة المصرية، من خلال العمل على العديد من الصفات المكونة لشخصيته، وعلى رأسها الأخلاق، التي حثت عليها جميع الأدوان السماوية.

وأوضح أن بناء الأمم يبدأ بالإنسان، مضيفًا أن الأخلاق هي القدوة والكلمة وحسن التعامل والصدق والحقيقة وعدم التنمر وحسن التعليم والعمل والأمانة.

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