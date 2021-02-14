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اليوم.. مؤتمر صحفي لوزير التعليم لإعلان تفاصيل الفصل الدراسي الثاني

نيفين أشرف
نشر في: الأحد 14 فبراير 2021 - 9:52 ص | آخر تحديث: الأحد 14 فبراير 2021 - 9:52 ص

يعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم مؤتمرا صحفيا اليوم الساعة الخامسة عصرا لإعلان تفاصيل الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١، وذلك بعد قرار مد إجازة نصف العام أسبوعا إضافيا ينتهي 27 فبراير الجاري.

يذكر أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا قد وافقت خلال اجتماعها مساء أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول، طبقا للجداول المعلنة، وكذا وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتى وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي.


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