مصر للطيران تقدم هدايا تذكارية لركابها احتفالا بعيد الحب

احتفلت شركة مصر للطيران، اليوم الأحد، بعيد الحب مع ركابها في مطار القاهرة بتقديم هدايا تذكارية وكروت تهنئة وسط إجراءات إحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الشركة، في بيان صحفي أصدرته اليوم، أن ذلك يأتي من منطلق حرص الناقل الوطني مصر للطيران، على مشاركة عملائها في مختلف الأعياد والمناسبات السعيدة.

ووفق البيان ، قدم فريق العمل بمصر للطيران الهدايا التذكارية وكروت التهنئة للمسافرين بالإضافة إلى إضفاء مظاهر المناسبة في استراحات السفر وعلى متن الطائرات.

وكانت مصر للطيران قد أعلنت، طرح تخفيض 50% على جميع نقاط شبكة خطوطها الدولية، التي تمتد إلى أكثر من 40 نقطة حاليا حول العالم في ظل جائحة كورونا، للمسافرين أيام 14 و15 و16 فبراير الجاري، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الحب تحت شعار Spread" the Love".

وأعلن قطاع السياحة بمصر للطيران "الكرنك"، طرح باقات خاصة شاملة الإقامة والطيران للسفر إلى عدد من الوجهات الداخلية والخارجية بهذه المناسبة.