ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل إلى 81ر9 مليون حالة حتى الساعة 07:30 من صباح اليوم الأحد بتوقيت ساو باولو، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات في البرازيل جراء الإصابة بالفيروس إلى 238 ألفا و532 وفاة، وتعافى من مرض "كوفيد-19"، الناجم عن الإصابة بكورونا، 74ر8 مليون من المصابين حتى الآن.

وأعلنت البرازيل تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل نحو 50 أسبوعا.

وتحتل البرازيل المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والهند من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، والثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات.