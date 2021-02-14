مواطنو كوسوفو يشاركون بأعداد كبيرة في انتخاب برلمان جديد

خرج مواطنو كوسوفو بأعداد كبيرة لانتخاب برلمان جديد للمرة الثانية خلال عام ونصف العام ، تدفعهم في ذلك توقعات التغيير السياسي.

وبحلول الساعة 3 مساء بالتوقيت المحلي، أدلى 3ر32% من حوالي 8ر1 مليون ناخب لهم حق الانتخاب بأصواتهم، وفقا للجنة الانتخابية في بريشتينا، بزيادة قدرها 8ر2 نقطة مئوية عن نفس الوقت في الانتخابات الأخيرة التي جرت في تشرين أول/أكتوبر 2019.

وأشارت استطلاعات الرأي إلى تقدم حركة "فيتيفيندوسيه" أو "تقرير المصير" اليسارية بشكل واضح ، في حين أن الرابطة الديمقراطية المحافظة لكوسوفو (الحزب الحاكم سابقا) تواجه خسائر كبيرة مقارنة بعام 2019.

ومن المتوقع أن يحتفظ حزب كوسوفو الديمقراطي، الذي كان في الحكومة لفترة طويلة من قبل، بحصته البالغة حوالي 20% من الأصوات.

وتجرى الانتخابات مبكرا لأنه، وفقا لحكم من المحكمة الدستورية، تم تشكيل الحكومة الأخيرة من خلال تصويت غير شرعي في البرلمان.

ومن المتوقع ظهور نتائج أولية في وقت متأخر من مساء الأحد.