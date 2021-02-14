السودان: اعتداء ‎إثيوبيا على أرضنا تصعيد مؤسف لا يمكن قبوله

أدان السودان ويستنكر العدوان الذي قامت به ‎إثيوبيا بدخول قواتها إلى أراضٍ تتبع له قانوناً، في انتهاك مباشر لسيادة السودان وسلامة أراضيه، ولقيم الجوار والتعامل الإيجابي بين الدول بما يعزز الاستقرار والأمن.



وقالت وزارة الخارجية السودانية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، ‏إن اعتداء ‎إثيوبيا على الأرض السودانية هو تصعيد يؤسف له ولا يمكن قبوله، وإن من شانه أن تكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة، وإن ‎السودان يحمل ‎إثيوبيا المسؤولية كاملة عما سيجر إليه عدوانها من تبعات.



وأضافت: «واتساقاً مع خياراته، ‏فإنه يطلب منها الكف فوراً عن تعديها على أراضيه، وأن تعدل إلى الحوار وتحرص على إكمال إعادة تخطيط الحدود المتفق عليها ووضع العلامات الدالة عليها».







#بيان_صحفي

يدين #السودان ويستنكر العدوان الذي قامت به #إثيوبيا بدخول قواتها إلى اراضي تتبع له قانوناً، في انتهاك مباشر لسيادة السودان وسلامة اراضيه، ولقيم الجوار والتعامل الإيجابي بين الدول بما يعزز الاستقرار والأمن. — وزارة خارجية جمهورية السودان 🇸🇩 (@MofaSudan) February 14, 2021