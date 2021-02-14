محافظ جنوب سيناء ووزير التنمية المحلية يدرسان إقامة مؤتمر للاستثمار

بحث محافظ جنوب سيناء خالد فودة، مع وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، دراسة إقامة مؤتمر للاستثمار بالمحافظة خلال الفترة القادمة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وذلك بالتعاون مع مجلس الوزراء ووزارة الصحة.

جاء ذلك خلال الحوار الشامل، الذي أجراه المحافظ اليوم الأحد، مع وزير التنمية المحلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مكتبه بمدينة شرم الشيخ، بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ.

وأضاف المحافظ، في بيان اليوم، أنه تم مناقشة إنجازات المحافظة والمشروعات التنموية الجارية وعملية التحول الرقمي ونسب تنفيذها، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة التطور المنتظر لفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضح أنه تم الاستعداد لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وقرار رئيس الجمهورية رقم 28 لعام 2021 والخاص باستثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب من بعض أحكام قانون شبه جزيرة سيناء، والمشروعات التنموية الجاهزة للافتتاح خلال الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة 19 مارس المقبل.