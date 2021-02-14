وزير الدفاع الياباني: لم نتأكد بعد من وقوع أضرار جسمية جراء الزلزال الأخير حتى الآن

قال وزير الدفاع الياباني كيشي نوبو، إنه لم يتم التأكد حتى الآن من وقوع أي أضرار جسيمة جراء الزلزال القوي الذي ضرب مناطق شمال شرق البلاد في وقت متأخر من الليلة الماضية.



وأضاف الوزير -حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأحد- أن الحكومة ستواصل جمع المعلومات حول آثار الهزة الأرضية القوية بالتعاون مع الوزارات والوكالات الأخرى ذات الصلة والمجتمعات المحلية، وذلك بعد اجتماعه مع كبار مسئولي وزارة الدفاع.



وأشار إلى أن وزارته لم تتلق بعد أي طلب لمهمة إغاثة من قبل قوات الدفاع الذاتي، مؤكدا الاستعداد التام للرد الفوري في حالة تقديم مثل هذه الطلبات.



وكان الزلزال -الذي قالت وكالة الأرصاد الجوية إن مركزه وقع قبالة ساحل محافظة "فوكوشيما" وعلى عمق 55 كيلومترا- قد تسببت في إصابة أكثر من 120 شخصا.