تشديد القيود الاحترازية في 4 مناطق إيطالية بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

جرى تشديد القيود في أربع مناطق بإيطاليا، ابتداء من اليوم الأحد، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.



وقامت وزارة الصحة، بتصنيف مناطق توسكاني وليجوريا وابروزيا وترينتنو ضمن ما يطلق عليه المناطق البرتقالية، ما يعني إغلاق الحانات والمطاعم، وعدم قدرة المواطنين على مغادرة المنطقة المحيطة لمنازلهم ماعدا في الحالات الطارئة.



قالت الوزارة إنه سوف يتم تطبيق القيود لمدة 15 يوما كبداية.



ويذكر أن معظم المناطق في البلاد تعد حاليا ضمن المناطق الصفراء، ما يعني تخفيف القيود.



مع ذلك، مازالت البلاد كلها تخضع لحظر التجوال الليلي ابتداء من 10 مساء بالتوقيت المحلي (2100 بتوقيت جرينتش).



وكانت السلطات الإيطالية قد سجلت 7ر2 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا على مدار العام الماضي، وجرى تسجيل 12 ألفا و500 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.