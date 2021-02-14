إصابة 16 شخصا في حادث تصادم على طريق ههيا-أبو كبير بالشرقية

أصيب 16 شخصا، اليوم الأحد، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص على طريق "ههيا-أبو كبير"، أمام قرية "الفريدية" بمحافظة الشرقية.

وكان مدير أمن الشرقية إبراهيم عبد الغفار قد تلقي إخطارا بوقع حادث على طريق "ههيا-أبو كبير"، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بأخري ميكروباص أمام قرية "الفريدية" بسبب التخطي الخطئ والسرعة الجنونية، مما أسفر عن إصابة 16 شخصا من مستقلي السيارتين بكسور وكدمات.

وانتقلت على الفور قوات الشرطة إلى مكان الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى ههيا المركزي.. وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.