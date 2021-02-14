رئيس الحكومة الليبية الجديد يبدأ مشاورته لتشكيل ‎حكومته

مصدر أمني: صور «عيد الحب على كوبري ستانلي في الإسكندرية» تعود إلى عام 2017

إصابة مواطن في اقتحام سيارة ملاكي لمقهى بمدينة العاشر من رمضان

إعدام 100 كيلو من المواد الغذائية الفاسدة وإغلاق محلين تجاريين في حملة بالإسكندرية

العثور على طفل رضيع داخل حجرة العاملين بمستشفي كوم إمبو