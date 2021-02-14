 مقتل مسلّح برصاص الأمن بعد اعتدائه على سفير المغرب في بوركينا فاسو - بوابة الشروق
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مقتل مسلّح برصاص الأمن بعد اعتدائه على سفير المغرب في بوركينا فاسو

رويترز
نشر في: الأحد 14 فبراير 2021 - 6:18 ص | آخر تحديث: الأحد 14 فبراير 2021 - 6:18 ص

أفادت وسائل الإعلام في بوركينا فاسو بأن الأمن قتل رجلا عمره 36 عاما بالرصاص في العاصمة واغادوغو، بعد اعتدائه على السفير المغربي هناك يوسف السلاوي.

وقالت وسائل الإعلام إن الدبلوماسي المغربي أصيب في رأسه قرابة الساعة العاشرة من مساء الخميس ونقل إلى المستشفى وحسب المصادر نفسها، أصيب شخص آخر مقرب من السفير.

من جانبها، أكدت مصادر مطلعة لـ "هسبريس" المغربية أن ما تعرض له السفير المغربي، هو "اعتداء إجرامي عادي ولا علاقة له بصفته الدبلوماسية".

وأوضحت المصادر أن السفير وزوجته في صحة جيدة، ونقلا إلى المستشفى دون أن تشكل الإصابة خطرا على حياتهما.

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