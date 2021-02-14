 خيري رمضان: السعودية لم تفتح باب العمرة مع مصر وشركات وهمية تستغل المواطنين - بوابة الشروق
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خيري رمضان: السعودية لم تفتح باب العمرة مع مصر وشركات وهمية تستغل المواطنين


نشر في: الأحد 14 فبراير 2021 - 3:49 ص | آخر تحديث: الأحد 14 فبراير 2021 - 3:49 ص

قال الإعلامي خيري رمضان، إن مجلس الوزراء حذر من إعلانات كثيرة وهمية من قبل بعض شركات السفر، التي تدعو لحجز تذاكر سفر العمرة وتستغل المواطنين، موضحًا أن السعودية لم تُعلن عن فتح موسم العمرة.


وأضاف خيري رمضان، خلال تقديم برنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامية كريمة عوض، عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء أمس السبت، أنه لا يوجد أي موافقات مصرية على استمرار رحلات العمرة إلى السعودية، كما أن المملكة العربية السعودية لم تسمح بالسفر للعمرة.


وتابع: «من العام الماضي لم يتم فتح باب العمرة من مصر، ووزارة السياحة المصرية تُحذر من الشركات الوهمية بخصوص بدء حجز تذاكر عمرة رمضان ولم يتم إعلان ضوابط المرسم من قبل السعودية إلى الآن».

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