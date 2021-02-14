 حملات متزامنة لتنظيف وصيانة تماثيل نوبار باشا والإسكندر الأكبر وسعد زغلول وسط الإسكندرية - بوابة الشروق
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حملات متزامنة لتنظيف وصيانة تماثيل نوبار باشا والإسكندر الأكبر وسعد زغلول وسط الإسكندرية

تمثال نوبار باشا
تمثال نوبار باشا
هدى الساعاتي
نشر في: الأحد 14 فبراير 2021 - 10:31 م | آخر تحديث: الأحد 14 فبراير 2021 - 10:31 م

شن رئيس حي وسط الإسكندرية اللواء علاء يوسف مساء اليوم الأحد، حملة لبدء في تنظيف وصيانة تمثال نوبار باشا، أول رئيس وزراء، الكائن بالحديقة المتحفية لدار أوبرا الاسكندرية مسرح سيد درويش.

جاء ذلك بحضور عبد الحي شحاته مدير عام الإدارة العامة لترميم آثار الإسكندرية ومطروح والساحل الشمالي، مدير العلاقات العامة والإعلام بحي وسط، وإداراة المتابعة بالحي.

ويجري العمل حاليا من خلال فريقين لنظافة وصيانة تمثال الإسكندر الأكبر الكائن بميدان ساعة الزهور أمام قسم باب شرق، بالإضافة إلى تمثال نوبار باشا، وتشتمل خطة العمل صيانة ونظافة عدة تماثيل بحي وسط هي: تماثيل حديقة نوبار بميدان الخرطوم، وتمثال الخديوي إسماعيل بشارع صفية زغلول خلف المسرح الروماني، تمثال سعد زغلول بحديقة سعد زغلول، تمثال داخل شركة المياه بوابور المياه، تماثيل حديقة الخالدين بجامع إبراهيم، ضمن خطة أكبر لصيانة جميع تماثيل ميادين الإسكندرية ومصر.

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