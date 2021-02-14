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أكد نصر الدين نابي، المدير الفني لفريق المريخ السوداني، أن فريقه لم يذهب للقاهرة لمواجهة الأهلي في دوري الأبطال من أجل تحقيق أقل خسارة كما يعتقد البعض.

وقال نصر الدين نابي في تصريحات عبر صحيفة "كفر ووتر" السودانية: "سنعتبر الأهلي كتاب مفتوح بعد متابعته في بطولة كأس العالم للأندية".

وأضاف المدير الفني للفريق السوداني: "هدفنا الخروج بنتيجة إيجابية في مباراة الثلاثاء والتي تأتي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بمسابقة دوري أبطال أفريقيا".

وأكمل:"لن نعتمد على الدفاع فقط في مباراة الأهلي بل سنلعب من أجل تحقيق الفوز".

ويلتقي الأهلي مع المريخ السوداني 16 فبراير المقبل، في ذهاب دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.