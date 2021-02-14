 إصابة ضابط صف كوري جنوبي بوحدة حفظ السلام في السودان بكورونا - بوابة الشروق
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إصابة ضابط صف كوري جنوبي بوحدة حفظ السلام في السودان بكورونا

قوات حفظ السلام
قوات حفظ السلام
سول - أ ش أ:
نشر في: الأحد 14 فبراير 2021 - 2:02 م | آخر تحديث: الأحد 14 فبراير 2021 - 2:02 م
أفادت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الأحد، بأن ضابط صف في وحدة حفظ السلام بجنوب السودان، أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إنه "تم تأكيد إصابة عضو وحدة هانبيت الكورية بالبلد الإفريقي بعد عودته من مهمة خارج مقر وحدته".

وتعد هذه رابع حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف الجنود الكوريين بالخارج، بعد رصد 3 إصابات في لبنان والبحرين في وقت سابق من الشهر الجاري.

وبدأت كوريا الجنوبية في إرسال جنودها إلى جنوب السودان بدءا من عام 2013 بناء على طلب من الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن الذي يرمى إلى المساعدة في أعمال إعادة الإعمار السلمية في الدولة التي مزقتها الحرب.

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