يحتفل العالم في 14 فبراير بعيد الحب، الذي يعتبر مناسبة للتعبير عن المشاعر، ولكن هذا اليوم وحده لا يكفي، لأن شريك الحياة يحتاج لسماع كلمة "بحبك" يوميًا لأنها تمنحه شعورًا بالثقة والاطمئنان.

وتصف ليزا أرانجو، عالمة النفس وخبيرة العلاقات الأمريكية، كلمة "بحبك" بـ"أكسجين العلاقة"، فمن خلالها يمكن الحفاظ على المشاعر لسنوات.

وأضافت أن تلك الكلمة تعزز المشاعر، وتؤكد تواجد قائلها لأجل من يحبه، ويمكن قولها للأب والأم والأبناء وليس الزوج أو الزوجة فقط، بحسب موقع " جامعة فلوريدا الدولية" بالولايات المتحدة.

وأوضحت أرانجو، أن البشر خلقوا للتواصل ولهذا يجب التعبير دائمًا عن الحب حتى باستخدام كلمة؛ فعدم فعل ذلك يؤدي مع الوقت إلى فقدان الرغبة بالاستمرار في العلاقة وتحولها من حب إلى مجرد تعود على وجود شخص ما وهذا يعني أن المشكلات التي ستحدث ستكون قادرة على هدم الزواج بسهولة.

وقالت سو جونسون الأخصائية النفسية الإكلينيكية ومؤسسة العلاج العاطفي للأزواج والأسرة، إن نظرية عالم النفس الأمريكي الشهير جون جوتمان، أكدت أنه عندما يمنح طرف واحد الحب في العلاقة والآخر يتلقى فقط، تصبح غير مستقرة؛ ولذا يجب أن تقوم العلاقة على تبادل المشاعر والتعبير عنها بالفعل والحديث.

وأكدت أن الجميع يبحث عن الوجود العاطفي الذي يشعر به الشخص من كلمات الحب أكثر من الوجود الجسدي.

وأوضحت أن الأبناء يحتاجون إلى سماع كلمات الحب والدعم مثل شريك الحياة، حتى يشعرون بالأمان، وهذا مع الوقت سيساعد في تماسك العائلة وخلق بيئة إيجابية؛ لذا يجب البدء في تطبيق ذلك لتصحيح مسار العلاقة وتحسينها.

وأضافت أنه في حالة عدم القدرة على التعبير عن الحب بالكلمات أو حتى كلمة "بحبك"، فيمكن استبدال ذلك بأشياء أخرى لها نفس المفعول، مثل تقديم الهدايا وقضاء وقت جيد مع الطرف الثاني ومعاملته بمودة.