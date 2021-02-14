شركة سانوفي الفرنسية تؤكد إمكانية طرح لقاحيها المضادين لكورونا هذا العام

قال توماس تريومف، رئيس شركة "سانوفي باستير" الفرنسية لصناعة الأدوية إن لقاحي فيروس كورونا اللذين تقوم الشركة بتطويرهما سيدخلان مراحل جديدة من التجارب في الأسابيع المقبلة ويمكن أن يتم توفيرهما بحلول نهاية العام.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، عن تريومف قوله في مقابلة عبر الهاتف ردا على تقرير صحفي سابق إن لقاحي سانوفي يتم تطويرهما بشكل مشترك مع شركة جلاكسو سميث كلاين وسيدخلا المرحلة الثانية من التجارب في وقت لاحق من الشهر الجاري، ولم تكن هناك مشاكل في الحصول المستحضرات الصحيحة.

ومن المحتمل أن يدخل لقاح الشركة الذي يعتمد على الحمض النووي الريبوزى منقوص الأكسجين، ويجري تطويره بالاشتراك مع شركة "ترانسليت بيو" تجارب المرحلة المبكرة في مارس المقبل ويمكن الموافقة عليه بنهاية العام إذا لم يطلب المنظمون تجارب مرحلة متأخرة واسعة النطاق للقاح.