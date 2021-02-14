مدير النقد الدولي: قدمنا قروضا بأكثر من 105 مليارات دولار في ظل أزمة كورونا

قالت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن هناك دورين لمجابهة تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي، موضحة أن الأول يخص الصندوق الذي سيواصل خلال 2021 دعمه لأضعف أعضائه.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء أمس السبت، أن الصندوق قدم قروضا بأكثر من 105 مليارات دولار في ظل أزمة كورونا، بالإضافة إلى أن 85 دولة حصلت على طوق نجاة في صورة مساعدات مالية من صندوق النقد، مؤكدة أنه على استعداد لتقديم الدعم للدول لمواصلة الإصلاح الاقتصادي.

وتابعت: «مع دخولنا عام 2021 نحن على استعداد لمواصلة تقديم الدعم المالي، والانتقال إلى البرامج التي سنساعد الدول من خلالها أيضاً على وضع سياسات أقوى لمواصلة الإصلاح الاقتصادي حتى تصبح أكثر قدرة على المنافسة».

أما عن دور الحكومات في دول العالم فقد طرحت جورجييفا روشتة ناجعة مقترنة بإجابة كل الحكومات على أهم الأسئلة، قائلة: «ما نوصي به بشدة هو فحص السياسات الضريبية حيث يجب أن تتأكد الحكومات من سلامة سياستها والإجابة على التساؤلات: هل تمت صياغتها لتتوافق مع معطيات القرن الحادي والعشرين؟ هل تأكدنا من أن أجزاء الاقتصاد التي تتوسع بسرعة بل وبعضها مستفيد من الوباء، وأعمالهم تسير بشكل أفضل بسبب الوباء، هل يساعد هؤلاء بقية المجتمع؟».

وأكملت: «يجب أيضاً أن نركز على أولئك الأكثر تأثرًا: العمال ذوي المهارات المنخفضة، والشباب الذين يدخلون إلى سوق العمل فيجدونه قد تقلص، أو النساء؟ لقد حققنا تقدمًا في مجال المساواة بين الجنسين ونرى الآن أننا نخسر هذا التقدم الذي أحرزناه»، مشددة على أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وذكرت أن الحكومات عليها أن تحدد هل تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة؟ وهل تساعد الاقتصاد بالقدر الكافي الذي يجعله أكثر قدرة على التكيف في المستقبل؟ ومدى تفكيرها في واحد من أهم الدروس المستفادة من هذه الأزمة، كاشفة أن أهم الدروس المستفادة من الأزمة تؤكد أن الدول ذات الأسس القوية تتمتع بمخزونات مالية قوية.

وأوضحت: «بمعنى آخر لديها احتياطي مالي يمكنها الاعتماد عليه ولديهم نظام تعليمي جيد ونظام صحي جيد، هذه الدول تعمل بشكل أفضل في ظل الوباء وهي أول من يعود إلى النمو».

وحول الدول المرشحة للعودة للنمو الأسرع واستعادة التعافي، ذكرت مديرة الصندوق أن الأمر يحدده عوامل مختلفة، معلقة: «الدول ذات الأسس القوية هي أول من يعود إلى النمو حيث أن الدول التي لا تمتلك أسسا قوية تشبه أصحاب المناعة الضعيفة، فالدول ذات الاحتياطيات المالية، والنظم التعليمية والصحية القوية تعود للنمو بشكل أسرع».

ولفتت إلى أن العودة إلى النمو يختلف من دولة لأخرى، مختتمة: «سنجد أن هؤلاء الذين طبقوا أقوي إجراءات للاحتواء وأكثرها صرامة هم الأفضل أداء، سنجد دولاً في آسيا مثل الصين وكوريا الجنوبية وفيتنام رغم أن لديهم مستويات مختلفة من النمو الاقتصادي، لكن بينهم شيئا مشتركا وهو الاحتواء الفعال للأزمة. وأنتم رأيتم ذلك في منطقتكم فالدول ذات الفعالية القوية في احتواء الفيروس كان لديها خسارة أقل في الإنتاجية».