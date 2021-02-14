أكرم توفيق: «لو قرصنا شوية» لفاز الأهلي على بايرن ميونخ

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قال أكرم توفيق، لاعب وسط الأهلي، إن الفريق كان بإمكانه الفوز على بايرن ميونخ، في مباراة الدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية.

صرح اللاعب الشاب عبر قناة أون تايم سبورتس "قلت لزملائي قبل مباراة بايرن، لماذا القلق؟ كرة القدم 11 لاعبا ضد 11".

وأضاف "الفريق الألماني يخسر أحيانا من فريق في المركز الخامس أو السادس بالدوري.. فما بالكم بالأهلي بطل إفريقيا؟".

وتابع اللاعب الدولي "قدم لاعبو الأهلي أقصى ما لديهم، لكن أرى أننا (لو قرصنا شوية) لحققنا الفوز على بايرن ميونخ".

وخسر الأهلي أمام العملاق البافاري بهدفين سجلهما النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، ليكمل الفريق الألماني مشواره حتى توج بلقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه.

أما الأهلي فقد نال أيضا الميدالية البرونزية للمرة الثانية بالفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح.