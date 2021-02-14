متحدث الوزراء: مؤشرات الوضع الوبائي لفيروس كورونا إيجابية

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرارات استئناف الدراسة للفصل الدراسي الثاني من العام الجاري، أُتخذت خلال اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا، بعد الاستماع للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتقييم الوضع الوبائي على الأرض.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء السبت، أن مؤشرات الوضع الوبائي لفيروس كورونا إيجابية، في ضوء تناقص الأعداد الخاصة بالإصابات وثبات الوضع الوبائي، موضحًا أن الأمر كان واضحًا في تراجع الإقبال على المستشفيات الخاصة بالعزل.

وذكر أن أعداد الإصابات بين طلاب المدارس والجامعات خلال انتظام العملية الدراسية في الفصل الدراسي الأول كانت منخفضة، منوهًا إلى ملاحظة ارتفاع أعداد الإصابات بين الطلاب مع تعطيل عقد الامتحانات؛ نظراً لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح أن عرض وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي في اجتماع، اليوم السبت، تضمن أليات معينة لعقد الامتحانات بشكل دقيق، مضيفًا: «كان عرضًا تفصيليًا مهمًا، وعندما عقدنا فكرة التقييم عبر الأبحاث في الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي، كنا قد عقدنا امتحانات الفصل الدراسي الأول بالفعل، وكانت الأبحاث مسألة مكملة، خاصة أن الوباء كان لازال مستجداً وكانت هناك حالة من الهلع».

وأكمل: «لكن لا يستوي أن يكمل العام الدراسي الجديد على التوالي بنفس الطريقة عبر الأبحاث ولابد من عقد الامتحانات فعلياً ويجب أن يعود الطلاب أو التلاميذ للعملية التعليمية بطريقة أو بأخرى».

ووافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها، مساء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، طبقًا للجداول المعلنة، ووفقًا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتي وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.