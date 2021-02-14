مسؤول: جنود نيجيريون يقتلون اثنين من قادة بوكو حرام بشمال شرق البلاد

ذكر الجيش النيجيري، في بيان أمس السبت، بالتوقيت المحلي، أن قواته قتلت اثنين من أكثر قادة جماعة "بوكو حرام" الإرهابية، المطلوبين، في مواجهة جرت في ولاية "بورنو" بشمال شرق نيجيريا يوم الثلاثاء الماضي.



جاء ذلك على لسان مدير العلاقات العامة العسكرية بالجيش النيجيري، محمد يريما في بيان صدر أمس في العاصمة، أبوجا، طبقا لما ذكرته صحيفة "بريميوم تايمز" النيجيرية اليوم الأحد.



وأضاف أن العمليات الهجومية الجديدة التي شنتها القوات، أسفرت عن خسائر بشرية ضخمة بين صفوف جماعة "بوكو حرام" وكذلك تنظيم داعش بإقليم غرب إفريقيا، في شمال شرق البلاد.



وذكر أن القوات عثرت على سبع بنادق وحزام من الذخائر وهاتف محمول بين أشياء أخرى.



وتابع أن "الزعيمين الإرهابيين كانا على القائمة المطلوبة للاستخبارات منذ فترة طويلة".