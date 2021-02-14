 وزير التعليم: الدولة حريصة على عدم حذف أي أجزاء من المناهج.. ولن نلجأ للأبحاث - بوابة الشروق
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وزير التعليم: الدولة حريصة على عدم حذف أي أجزاء من المناهج.. ولن نلجأ للأبحاث

وزارة التربية والتعليم - ارشيفية
وزارة التربية والتعليم - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الأحد 14 فبراير 2021 - 6:03 م | آخر تحديث: الأحد 14 فبراير 2021 - 6:03 م
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الدولة حريصة على عدم حذف أي شيء من المناهج والتقييم المنضبط للطلاب، مؤكدًا أنها لن تلجأ لتقييم الطلاب عبر الأبحاث.

وأضاف شوقي، خلال مؤتمر صحفي، مساء الأحد، أن الدولة لن تختصر من العام الدراسي، معلقًا: «لو تطلب السنة نطولها للصيف سنفعل ذلك للحفاظ على العام الدراسي».

وذكر أن آلية عقد الامتحانات وتفاصيل استكمال العام الدراسي تم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن أن الحكومة بحثت ما تم عرضه، متوجهًا بالشكر للمعلمين الذين يعكفون على وضع الامتحانات وتصحيحها.

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