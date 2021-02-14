قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الدولة حريصة على عدم حذف أي شيء من المناهج والتقييم المنضبط للطلاب، مؤكدًا أنها لن تلجأ لتقييم الطلاب عبر الأبحاث.



وأضاف شوقي، خلال مؤتمر صحفي، مساء الأحد، أن الدولة لن تختصر من العام الدراسي، معلقًا: «لو تطلب السنة نطولها للصيف سنفعل ذلك للحفاظ على العام الدراسي».



وذكر أن آلية عقد الامتحانات وتفاصيل استكمال العام الدراسي تم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن أن الحكومة بحثت ما تم عرضه، متوجهًا بالشكر للمعلمين الذين يعكفون على وضع الامتحانات وتصحيحها.