 البعثات الدبلوماسية في الصومال تحذر من اتخاذ أي خطوات أحادية بشأن الانتخابات المقبلة - بوابة الشروق
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البعثات الدبلوماسية في الصومال تحذر من اتخاذ أي خطوات أحادية بشأن الانتخابات المقبلة

مقديشيو - أ ش أ:
نشر في: الأحد 14 فبراير 2021 - 9:20 ص | آخر تحديث: الأحد 14 فبراير 2021 - 9:20 ص

حذرت البعثات الدبلوماسية الأجنبية في الصومال، قادة البلاد من اتخاذ أي خطوات أحادية بشأن الانتخابات المقبلة، قائلة: "لقد حان الوقت لتجنب الإجراءات الأحادية التي تتخذها الأطراف منفردة، والتحرك بسرعة للاتفاق على عملية تنفيذ انتخابات 17 سبتمبر لاختيار قادة الصومال".

ورحبت البعثات الدبلوماسية الأجنبية، في بيان مشترك أوردته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، بعقد اللقاء التشاوري بين قادة الصومال في 15 من الشهر الجاري، للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة حول الانتخابات.

وشددت على أن مسألة مكان انعقاد المؤتمر لا يمكن أن تشكل ذريعة لأي تأخير في هذا اللقاء المهم، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة عمل رؤساء الحكومات الفيدرالية والولايات بروح بناءة لحل القضايا العالقة.

وأكد البيان، أن قادة الصومال عليهم أن يخرجوا من مؤتمرهم المقبل بجدول زمني للانتخابات المقبلة، بعد انتهاء الفترة الدستورية للسلطات الحالية، مشيرة إلى ضرورة توسيع المشاورات بالتواصل والاستماع مع المكونات السياسية الأخرى بهدف التوصل إلى توافق أوسع وأشمل.


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