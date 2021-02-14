متحدث الرئاسة: تشديد من السيسي بالحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم بشكل أساسي

راضي: مصر من الدول القليلة التي أكملت العام الدراسي بنجاح.. ولا مجال لترك أي شيء لوقته أو الظروف



قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن هناك تشديدًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم بشكل أساسي ورئيسي، مؤكدًا أن توجيهات السيسي اليوم تحقق هذا الأمر.

وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن التوجيهات تستهدف بشكل أساسي الحفاظ على صحة الطلاب والشباب في المدارس، مع تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا، موضحًا أن الرئيس وجه بمنح أولياء الأمور حرية الاختيار التام في توجه أولادهم وبناتهم إلى المدرسة في أعقاب امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأشار إلى أن أولياء الأمور لهم أحقية اختيار بقاء أولادهم في المنازل واستئناف العام الدراسي عن طريق التعلم عن بعد، لافتًا إلى أن وزارة التربية والتعليم مع وزارة الاتصالات تتيح قنوات عديدة ومنصات إلكترونية وبرامج على القنوات الأرضية والفضائية؛ لمتابعة الدروس.

وأكد متحدث الرئاسة أن التعلم عن بعد آلية نجحت بشكل كبير العام الماضي، قائلًا إن الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، أوضح أن مصر من الدول القليلة في العالم التي أكملت العام الدراسي بعد جائحة كورونا.

ونوه إلى أن بعض الدول الأخرى لم تمتلك المقدرة على تطبيق التعلم عن بعد مع القلق المتزايد من الجائحة، معلقًا: «مصر كان لها سبق في هذا، ومن الدول القليلة التي أكملت العام الدراسي بنجاح».

ولفت راضي، إلى أن الدولة جهزت سيناريوهات معدة مسبقًا للتعامل مع مستجدات الأوضاع، مضيفًا: «لا مجال لترك أي شيء لوقته أو الظروف الأمر يتعلق بـ23 مليون طالب وطالبة وأكثر من نصف العدد في المرحلة الإعدادية والابتدائية».

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض "الخطط والإجراءات لعقد امتحانات منتصف العام واستئناف العام الدراسي الحالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بالمدارس".

ووجه الرئيس بالالتزام الدقيق بتطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدارسة بالمدارس، مع منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسي الحالي أثناء جائحة كورونا، سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس، أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي.