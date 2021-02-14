 بايدن يرشح فيكتوريا نولاند لمنصب وكيل الخارجية للشؤون السياسية - بوابة الشروق
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بايدن يرشح فيكتوريا نولاند لمنصب وكيل الخارجية للشؤون السياسية

رويترز
نشر في: الأحد 14 فبراير 2021 - 6:56 ص | آخر تحديث: الأحد 14 فبراير 2021 - 6:56 ص

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن رشح فيكتوريا نولاند لمنصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية.

ونشر البيت الأبيض في بيان على موقعه الرسمي الترشيحات المرسلة إلى مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه تم ترشيح روهيت شوبرا لمنصب مدير مكتب الحماية المالية للمستهلك لمدة خمس سنوات، وراشيل ليلاند ليفين لتكون مساعدة لوزير الصحة والخدمات الإنسانية.

ولفت إلى أن بايدن رشح بريان ب. ماكيون لمنصب نائب وزير الخارجية للإدارة والموارد، وجولي سو لمنصب نائب وزير العمل، وبولي إلين توتنبرغ لمنصب نائب وزير النقل، وديفيد تورك لمنصب نائب وزير الطاقة.

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