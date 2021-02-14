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السعودية.. اعتقال شخصين اعتديا على حارس أمن في مكة المكرمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
نشر في: الأحد 14 فبراير 2021 - 6:16 ص | آخر تحديث: الأحد 14 فبراير 2021 - 6:16 ص

ألقت الجهات الأمنية السعودية القبض على سعوديين في العقد الثاني من عمرهما اعتديا على حارس أمن في أحد المجمعات التجارية في مدينة مكة المكرمة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي إنه "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحارس أمن أحد المجمعات التجارية يشكو من قيام أشخاص بالتعدي عليه عند منعهم من دخول المجمع التجاري بسبب عدم تحميلهم لتطبيق توكلنا، فقد تمكنت الجهات الأمنية في العاصمة المقدسة من تحديد هويتهم والقبض عليهم".

وأضاف: "هما مواطنان في العقد الثاني من العمر، وقد جرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة".

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