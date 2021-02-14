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أمريكا: حصيلة إصابات كورونا تصل إلى 27.6 مليون حالة

د ب أ
نشر في: الأحد 14 فبراير 2021 - 3:49 م | آخر تحديث: الأحد 14 فبراير 2021 - 3:49 م

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بنسبة 3ر0% مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس السبت، لتصل إلى 6ر27 مليون إصابة حتى الساعة السابعة صباح اليوم الأحد بتوقيت نيويورك.

 

وكانت الزيادة على المستوى الوطني في حالات الإصابة متطابقة مع متوسط زيادة يومية بنسبة 3ر0% الأسبوع الماضي.

 

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة بواقع 48ر3 مليون إصابة، بزيادة 3ر0% عن نفس الفترة من يوم أمس.

 

وشهدت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 1ر1% في عدد حالات الإصابة، مقارنة بنفس الوقت أمس السبت، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 13 ألفا و561.

 

وسجلت أوهايو أكبر عدد من حالات الوفاة في الولايات المتحدة، حيث توفي 1204 أشخاص خلال الساعات الـ24 الماضية.

 


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