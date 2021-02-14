 استرداد 300 متر فى حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالإسكندرية - بوابة الشروق
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استرداد 300 متر فى حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالإسكندرية

هدي الساعاتي
نشر في: الأحد 14 فبراير 2021 - 4:15 ص | آخر تحديث: الأحد 14 فبراير 2021 - 4:15 ص

قادت المهندسة سحر شعبان رئيسة حي غرب الإسكندرية تقود حملة مكبرة، مساء أمس السبت أسفرت عن استرداد 300 متر مربع أراضي أملاك دولة بالمنشية الجديده طريق القباري السريع.

شارك بالحمله كلا من شرطة المرافق وقسم شرطة كرموز، وجهاز تنميه المجتمعات العمرانية وجهاز تعمير الساحل الشمالي وسكرتير عام الحي والإدارة الهندسية والشئون القانونية وإشغال الطريق بالحي.

وفى سياق متصل نوهت رئيسة حي غرب الإسكندرية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة أو في مواجهة أي مخالفو، ولافتة إلى أنه سيتم إزالتها فورا والتصدي بكل حزم لأي مخالفه بنطاق الحي.

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