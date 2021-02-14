تسلا للسيارات الكهربائية تختار ولاية كارناتاكا مقرا لأول مصانعها في الهند

اختارت شركة "تيسلا" ولاية كارناتاكا لإنشاء أول مصنع لها في الهند، حيث تركز شركة تصنيع السيارات الكهربائية اهتمامها على ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، وفقا لما ذكره تقرير لوكالة برس ترست الهندية.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد عن التقرير أن رئيس وزراء الولاية الجنوبية، بي إس يديورابا، أعلن عن الخطة.



وفي الشهر الماضي، كتب إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم والرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، في تغريدة: "كما وعدنا" ردا على تقرير على مدونة تركز على تيسلا ذكرت أن صانعة السيارات.

وتجري محادثات مع عدة ولايات هندية لفتح مكتب وصالات عرض ومركز بحث وتطوير وربما مصنع في الهند.



ولم تبسط الهند بساط الترحيب للسيارات الكهربائية، على عكس الصين المجاورة، حيث أنشأت تيسلا أول مصنع لها خارج الولايات المتحدة وتهيمن الآن على مبيعات السيارات الكهربائية.



وتمثل السيارات الكهربائية نحو 5% من مبيعات السيارات السنوية في الصين، وفقا لخدمة بلومبرج إن.إي.إف، مقارنة بأقل من 1٪ في الهند.