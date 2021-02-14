وزير التعليم عن مناشدات تأجيل الدراسة: نسب الحضور بعد الدوشة دي تفوق 95%

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على مناشدات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي بتأجيل العام الدراسي، قائلًا: «نسب الحضور بعد الدوشة دي تفوق 95% بالمدارس».



وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الأحد، أن المطالبين بإلغاء أو تأجيل العام الدراسي لا يريدون التعلم أو إجراء الامتحانات للانتقال إلى الصف الذي يليه.



وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتقديم الخدمة التعليمية للجميع، فضلًا عن أن المستغني عن تلك الخدمة يستطيع تأجيل العام أو عدم حضور الفصل الدراسي، واصفًا المناشدات بتأجيل العام بأنه «أمر غير منطقي».



وعن طريقة حضور طلاب سنوات النقل بالمدارس، أوضح وزير التعليم، أن كل مدير مدرسة يضع جدولًا لتوزيع الطلاب بكثافات معينة، موضحًا أن تلك الفئات تحضر يومين إلى ثلاثة أيام في المدرسة.